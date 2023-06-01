ЕГЭ

В Ингушетии выпускники школ сдают ЕГЭ по математике

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В Ингушетии выпускники школ сдают ЕГЭ по математике, на сдачу которого заявлено 2405 участников.

Как сообщили в Минобрнауки республики, на сдачу базовой математики заявлено 1846 человек, на профильную — 551, на государственный выпускной экзамен — 8. Для проведения ЕГЭ организовано 10 пунктов проведения экзаменов. Отмечается, что русский язык и математика — два обязательных предмета, которые необходимо сдать, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании.

Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов контролируют представители Минобрнауки Ингушетии и члены государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ-2023 пройдет в текущем году с 26 мая по 1 июля. Следующим экзаменом для выпускников станет история и физика, он состоится в понедельник, 5 июня.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.

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