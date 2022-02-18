В Ингушетии высадят 55 тыс. саженцев в рамках акции «Сад памяти»

«В этой акции много смысла. Она не просто символизирует огромные человеческие потери, которые страна понесла в Великой Отечественной войне во имя мира, но и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине. Это серьезный урок памяти и уважения к тем, кто пожертвовал своими жизнями ради других. И очень важно задействовать в этой акции побольше молодых людей и детей», — считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о погибших.

Уже в первый год проведения акции более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции — «Русская медная компания».