В Ингушетии вышел очередной номер журнала о путешествиях «Мят-Лоам»

В ведомстве отметили, что в культурно-познавательном разделе читателям расскажут о местных достопримечательностях, гастрономии, музеях, древних традициях и обычаях народа и множестве интересных фактов об Ингушетии.

«На страницах номера опубликованы оригинальные фотографии самых красивых и живописных мест равнинной и горной частей Джейрахского района, а также статьи об интересных судьбах наших земляков. Особого внимания заслуживает удивительная история успеха юного предпринимателя Умара Тангиева из села Базоркино. Мы уже начали работу над следующим номером «Мят-Лоам». Расскажем больше о работе комитета по туризму, современных технологиях города Магаса и многом другом. Вы также можете публиковаться на страницах журнала», — сообщили в туристическом ведомстве региона.

Комтуризма пригласил к участию в работе над следующим выпуском всех, у кого есть интересная информация о республике, её настоящем и прошлом, качественные оригинальные фотографии и различные рассказы о незабываемых путешествиях и туристических маршрутах. Принимаются предложения и отзывы, любая конструктивная обратная связь. Желающие могут написать на почту Комитета по туризму komturizm@ingushetia. ru.

Регионы распространения журнала: Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ, г. Москва, Киргизия и Казахстан. Приобрести издание можно в аэропортах Кавказа, магазинах «Истинг», а также в Комитете по туризму.

Отмечается, что в последнем номере журнала представлены фотографии Али Оздоева, Тимура Агирова, Евгения Шивцова, Заура Плиева и Адама Сагова.