В Ингушетии вышел очередной номер журнала о путешествиях «Мят-Лоам»

0

В Ингушетии вышел очередной номер журнала о путешествиях «Мят-Лоам», печатное издание выпускает комитет по туризму республики.

В ведомстве отметили, что в культурно-познавательном разделе читателям расскажут о местных достопримечательностях, гастрономии, музеях, древних традициях и обычаях народа и множестве интересных фактов об Ингушетии.

«На страницах номера опубликованы оригинальные фотографии самых красивых и живописных мест равнинной и горной частей Джейрахского района, а также статьи об интересных судьбах наших земляков. Особого внимания заслуживает удивительная история успеха юного предпринимателя Умара Тангиева из села Базоркино. Мы уже начали работу над следующим номером «Мят-Лоам». Расскажем больше о работе комитета по туризму, современных технологиях города Магаса и многом другом. Вы также можете публиковаться на страницах журнала», — сообщили в туристическом ведомстве региона.

Комтуризма пригласил к участию в работе над следующим выпуском всех, у кого есть интересная информация о республике, её настоящем и прошлом, качественные оригинальные фотографии и различные рассказы о незабываемых путешествиях и туристических маршрутах. Принимаются предложения и отзывы, любая конструктивная обратная связь. Желающие могут написать на почту Комитета по туризму komturizm@ingushetia. ru.

Регионы распространения журнала: Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный округ, Центральный федеральный округ, г. Москва, Киргизия и Казахстан. Приобрести издание можно в аэропортах Кавказа, магазинах «Истинг», а также в Комитете по туризму.

Отмечается, что в последнем номере журнала представлены фотографии Али Оздоева, Тимура Агирова, Евгения Шивцова, Заура Плиева и Адама Сагова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе Ингушетии пройдет продовольственная ярмарка
Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях
В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления
В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка
В столице Ингушетии на новогоднее мероприятие пригласили детей участников СВО
В МКЖР Ингушетии проходит выставка
В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» отремонтирован ряд объектов
В Ингушетии прошло более тысячи мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России
Махмуд-Али Калиматов ответит на вопросы жителей Ингушетии и других регионов в прямом эфире
В Ингушетии обладателями «Пушкинской карты» являются более 15 тысяч школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 