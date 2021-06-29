В Ингушетии вышел в свет буклет «Во имя памяти и славы»

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В рамках мероприятий, приуроченных к 250-летию единения Ингушетии с Россией, которое отмечалось в прошлом году, вышел в свет буклет «Во имя памяти и славы», посвящённый событиям в истории Ингушетии в составе России, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Исторические вехи судьбы ингушского народа хорошо прослеживаются в памятниках и экспозициях Мемориала памяти и славы, который был построен в 2012 году в Назрани. В буклете представлены экспозиционно-выставочные залы музея мемориального комплекса: «Репрессии первой половины ХХ века», «Так это было», «Памяти трагических событий осени 1992 года», «Ингушская диаспора в Турции».

«Главной задачей каждой выставки является освещение темы сохранения исторической памяти и акцентирование внимания не только на событиях прошлого, но и осмысление задач завтрашнего дня», — отметил собеседник.

По его словам, в новом издании также повествуется о выдающихся личностях, внёсших значительный вклад в становлении и развитии Ингушской государственности.

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