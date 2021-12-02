Инцидент

В Ингушетии выясняют обстоятельства инцидента с нападением на бывшего помощника главы Минтруда

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Правоохранительные органы разбираются в ситуации с избиением жителя Сунжи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«Материал зарегистрирован в установленном порядке, работа идет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о вооружённом нападении на бывшего помощника министра труда Османа Евлоева, а также видеообращение самого пострадавшего из республиканской больницы в Назрани, куда мужчину госпитализировали с переломами.

«Вооруженные люди в камуфлированной форме заскочили в дом, сбили меня с ног, начали бить прикладами, дубинками по ногам, по рукам, по голове, старались больше бить по голове, я прикрыл голову руками, они мне поломали руки, я лежал на полу», — говорит Евлоев в своем видеообращении.

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