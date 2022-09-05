Прокуратура

В Ингушетии выясняют обстоятельства падения с обрыва детей

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Прокуратура организовала проверку по факту доставления накануне в медицинское учреждение Сунженского района троих несовершеннолетних детей 2009, 2012 и 2016 годов рождения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в понедельник.

«По предварительным данным, на дороге «Алхасты — Сурхахи» дети из одной семьи — двое мальчиков и девочка — сорвались с обрыва и упали, в результате чего они получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения республики.

Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, даст оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

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