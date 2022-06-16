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В Ингушетии выясняют обстоятельства похищения девушки с целью женитьбы

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Местный житель вместе с подельниками похитил 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«О происшествии в Назрановском районе стражи правопорядка узнали от жителя села Плиево. 47-летний мужчина сообщил правоохранителям, что его дочь 2002 года рождения похитили неизвестные люди», — сказал собеседник издания.

По его информации, отец заявил, что у дочери не было при себе паспорта и мобильного телефона, установить местонахождение девушки своими силами родственники не смогли и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе разбирательства полиция выяснила, что неизвестные на двух машинах марки «Лада-Гранта» на пересечении улиц Осканова и Попова в населенном пункте Плиево похитили девушку с целью вступления в брак.

Силовики установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 27-летний житель предгорного села Алхасты Сунженского района. Сейчас устанавливаются личности его подельников.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.

 

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