В Ингушетии выясняют причину гибели пожилой женщины
СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения тела в собственной квартире 84-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«В Ингушетия проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела местной жительницы. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 31 января 2022 года примерно в 13:00 мск сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России в одной из квартир многоквартирного дома по улице Этуша в Малгобеке обнаружено тело 84-летней жительницы республики без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, опрашиваются соседи и близкие родственники.
"В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.