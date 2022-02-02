В Ингушетии выясняют причину гибели пожилой женщины

0

СК Ингушетии начал проверку по факту обнаружения тела в собственной квартире 84-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В Ингушетия проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела местной жительницы. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 31 января 2022 года примерно в 13:00 мск сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России в одной из квартир многоквартирного дома по улице Этуша в Малгобеке обнаружено тело 84-летней жительницы республики без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, опрашиваются соседи и близкие родственники.

"В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Закрытая из-за нарушений крупная горнодобывающая компания в Ингушетии может возобновить работу
В Ингушетии на 30% увеличились просрочки по ипотеке за 2021 год
В сельском поселении Галашки Ингушетии отметили 118-ю годовщину со дня рождения ингушского поэта Салмана Озиева
В музее ИЗО Ингушетии состоится вечер памяти, посвященный 30-летию подвига Суламбека Осканова
В Ингушетии при реконструкции башенного комплекса обнаружили 1,5 тыс. артефактов
Опубликована информация об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции Covid-2019 в Ингушетии на 2 февраля
Житель Ингушетии попал под следствие за продажу «аптечных наркотиков»
Без вести пропавшего жителя Ингушетии полицейские нашли в Чечне
Студентов Ингушетии приглашают принять участие в федеральном конкурсе «Золотая стажировка»
Безработную молодежь Ингушетии привлекли на строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске
В четырёх колледжах Ингушетии откроют современные мастерские

Главное

Яндекс.Метрика

 