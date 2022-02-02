В Ингушетии выясняют причину гибели пожилой женщины

«В Ингушетия проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела местной жительницы. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 31 января 2022 года примерно в 13:00 мск сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России в одной из квартир многоквартирного дома по улице Этуша в Малгобеке обнаружено тело 84-летней жительницы республики без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, опрашиваются соседи и близкие родственники.

"В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.