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В Ингушетии выясняют причину взрыва в частном доме с двумя пострадавшими

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В городе Малгобеке Ингушетии в результате хлопка газо-воздушной смеси пострадали два человека. На месте работают ответственные службы, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор города Мурад Бахарчиев. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что 19 июля, в среду, в 18:35 мск в Малгобеке на улице Базоркина 131 в частном доме произошел хлопок газо-воздушной смеси. Пострадали 2 человека, они госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

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