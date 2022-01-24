В Ингушетии выясняют причины конфликта с применением оружия
В сельском поселении Троицкое между представителями двух тейпов произошла потасовка, которая закончилась стрельбой, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«В Сунженском районе произошла драка между молодыми людьми из двух тейпов с применением оружия. В результате происшествия один человек госпитализирован», - сказал собеседник агентства.
По его словам, стрелок явился в правоохранительные органы с повинной и сдал ружье, из которого стрелял по оппонентам.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия, устанавливают личности всех участников вооруженного конфликта. По предварительным данным, он произошел на бытовой почве из-за долговых обязательств одной из сторон.