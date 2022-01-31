Минприроды

В Ингушетии выявили более 100 га участков лесного фонда, незаконно состоящих в составе населенных пунктов

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Специалистами Минприроды Ингушетии в ходе проведения анализа территории республики выявили пересечения и наложения земель населенных пунктов с землями лесного фонда в количестве 300 участков общей площадью более 100 га, сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве региона.

«Департамент лесного хозяйства по ЮФО провели межрегиональное совещание, в котором приняли участие представители Минприроды Ингушетии. На совещании говорили о ходе выполнения поручения Президента РФ об обеспечении установления границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов и внесение в ЕГРН, в том числе в реестр сведений о таких лесах. В регионе выявлено порядка 300 участков общей площадью более 100 га», — сказал собеседник.

По его словам, работа по приведению в соответствие данных государственного лесного реестра с данными ЕГРН продолжится до полной актуализации базы.

Отметим, что в Ингушетии функционирует единственный заповедник «Эрзи», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском. Учрежден в конце декабря 2000 года.

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