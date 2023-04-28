В Ингушетии выявили два случая хищения бюджетных средств в размере более 1 млн руб.

В Сунженском районе сотрудники полиции и ВОГ МВД России в регионе установили, что заместитель директора одной из частных фирм, похитил более 420 тыс. рублей при исполнении муниципального контракта по устройству уличного освещения в населенном пункте, завысив объем выполненных работ.

В Малгобекском районе гендиректор частной строительной организации в сговоре с главой администрации одного из сельских поселений муниципалитета, присвоил около 670 тыс. рублей, также под предлогом выполнения работ по устройству уличного освещения в населенном пункте.

В действиях предпринимателей и руководителя муниципалитета усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).