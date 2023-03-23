Хищение

В Ингушетии выявили хищение электроэнергии на производственном объекте

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В Ингушетии выявили хищение электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике.

Отмечается, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с энергетиками выявили факт причинения жителем сельского поселения Пседах Малгобекского района имущественного ущерба ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ингушэнерго». Он незаконно потреблял электроэнергию на производственном объекте.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК России.

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