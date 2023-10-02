В Ингушетии выявили лучших «ворошиловских стрелков» среди школьников

«В региональных состязаниях среди учащихся общеобразовательных организаций принимали участие победители муниципального этапа. Организатором фестиваля выступило министерство образования и науки республики», — сказал собеседник нашего издания.

По словам собеседник, соревнования проходили на базе стадиона имени Дьякова в Сунже.

Лучший результат показала команда пятой СОШ города Сунжа, на второй позиции оказался центр образования Магаса, третье место досталось второй школе сельского поселения Галашки. Организаторы мероприятия вручили победителям и призерам республиканских состязаний ценные подарки.