Фестиваль

В Ингушетии выявили лучших «ворошиловских стрелков» среди школьников

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В Сунже подвели итоги республиканского этапа Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» среди школьников региона, сообщили газете «Ингушетия» в управлении образования по городу Карабулаку, Сунже и Сунженскому району.

«В региональных состязаниях среди учащихся общеобразовательных организаций принимали участие победители муниципального этапа. Организатором фестиваля выступило министерство образования и науки республики», — сказал собеседник нашего издания.

По словам собеседник, соревнования проходили на базе стадиона имени Дьякова в Сунже.

Лучший результат показала команда пятой СОШ города Сунжа, на второй позиции оказался центр образования Магаса, третье место досталось второй школе сельского поселения Галашки. Организаторы мероприятия вручили победителям и призерам республиканских состязаний ценные подарки.

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