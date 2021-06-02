Хищение

В Ингушетии выявили очередную майнинг-ферму

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В ходе рейдовых мероприятий в городе Сунжа Ингушетии выявили факт незаконного подключения трансформаторного пункта, от которого было запитано оборудование для майнинга криптовалюты, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе рейда сотрудниками Сунженских РЭС, проводимого совместно с управлением ФСБ по Ингушетии было выявлено незаконное подключение трансформатора на 400 киловатт, от которого питалась передвижная криптоферма», — сказал собеседник.

Напомним, в 2019 году в Ингушетии был зафиксирован самый резонансный случай майнинг-хищений на сумму более 130 млн рублей. Размера ущерба, причиненного энергетикам преступными действиями майнера, хватило бы на масштабную реконструкцию электросетевого комплекса нескольких сел Ингушетии и повышение надежности энергоснабжения жителей республики.

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