В Ингушетии выявлен 321 новый случай Covid-19 за сутки
На 17 февраля в Ингушетии проведено 684 911 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 346 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+321 за сутки).
Умерло всего 529 человек, выздоровело —31 526 (+391 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 124 жителя региона старше 60 лет.
276 человек госпитализировано, 135 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 26 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 17 из них — на ИВЛ.
5 015 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.