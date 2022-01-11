Коронавирус

В Ингушетии выявлен новый штамм Covid-19 «омикрон»

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Ингушетия в числе 13 регионов России, где обнаружен новый штамм Covid-19 «омикрон», всего в России выявлено 305 таких случаев заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день в нашей базе материал и сиквенсы от 305 человек, 49 случаев — из двух очагов, которые зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах России», — цитирует Попову «Интерфакс».

По ее словам, случаи «омикрона» зарегистрированы в Москве, Московской области. Санкт-Петербурге, Ростовской области, Ингушетии, Пермском крае, Мурманской области, Ленинградской области, Башкортостане, Орловской области, Оренбургской области, Рязанской и Нижегородской области.

Попова отметила, что завозные случаи «омикрона» в стране регистрируются из 25 стран, «и лидерами по завозу являются ОАЭ, Великобритания, Турция».

«Ну, и плотный контроль за гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников», — добавила она.

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