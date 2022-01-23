Коронавирус

В Ингушетии выявлено 30 случаев заболевания штаммом «омикрон»

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В Ингушетии уже выявлено 30 случаев заболевания новым штаммом Covid-19 «омикрон». Об этом на своей странице в Instagram сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Учитывая общий по стране прогноз о быстром распространении новой разновидности коронавируса, подписал указ о введении дополнительных мер безопасности», — отметил он.

С 24 января по 1 марта включительно работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, в первую очередь работников старше 60 лет и тех, у кого имеется ряд серьезных хронических заболеваний.

«С этой же целью отдельным пунктом в указ внес дополнение о создании условий для вакцинации работников от новой короновирусной инфекции с предоставлением им дня для отдыха с сохранением заработной платы. Даже если это решение отразится на рабочем процессе, считаю, что здоровье людей важнее», — подчеркнул Калиматов.

«Берегите себя и своих близких», — призвал жителей региона руководитель субъекта.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии ужесточили ограничительные меры по предотвращению распространения Covid-19 и продлили срок их действия до 1 марта 2022 года.

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