Трудовые мигранты

В Ингушетии выявлено более 3 тыс. нарушений миграционного законодательства

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Управлением по вопросам миграции МВД Ингушетии за 8 месяцев текущего года проведено 447 оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций. Выявлено 3093 нарушения, предусмотренных главами 18 и 19 КоАП России.

В условиях сохраняющейся угрозы распространения Covid-19 соответствующими подразделениями ведомства осуществляется деятельность по пресечению и выявлению правонарушений в сфере миграции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Начальник управления по вопросам миграции полковник полиции Андрей Петрашов отметил, что эта работа ведется путем проведения предварительных проверок информационных учетов министерства внутренних дел страны по выявлению адресов массовых постановок на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, а также в рамках оперативно-профилактических мероприятий в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно правовых актов Президента, правительства, МВД России и правительства Ингушетии.

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