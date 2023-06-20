В Ингушетии выявлены факты незаконного получения тремя жителями региона пособия по безработице

Отмечается, что предоставленные гражданами в центр занятости населения города сведения являются недостоверными, так как весь период получения пособия они были трудоустроены и имели заработок. В течение нескольких месяцев в 2020 году они получили более 122 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в органы дознания для решения вопроса о преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений).

Принятие процессуального решения по данным фактам находится на контроле прокурора города.