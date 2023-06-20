Мошенничество

В Ингушетии выявлены факты незаконного получения тремя жителями региона пособия по безработице

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Прокуратурой города Карабулака Ингушетии в ходе проверки выявлены факты незаконного получения тремя местными жителями пособия по безработице, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что предоставленные гражданами в центр занятости населения города сведения являются недостоверными, так как весь период получения пособия они были трудоустроены и имели заработок. В течение нескольких месяцев в 2020 году они получили более 122 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в органы дознания для решения вопроса о преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений).

Принятие процессуального решения по данным фактам находится на контроле прокурора города.

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