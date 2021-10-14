Профилактика экстремизма

В Ингушетии выявлены случаи поддержки в социальных сетях движения «Колумбайн»

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По всему миру набирает обороты движение «Колумбайн», участниками которого зачастую являются школьники и студенты, совершающие массовые убийства в местах своего обучения. Замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев на совещании в правительстве призвал обратить особое внимание на данную ситуацию.

«К сожалению, в нашей республике зафиксировано уже порядка трех случаев поддержки этого сообщества в сети. То есть то, что было чуждо вчера, сегодня коснулось и нас», — отметил он.

На совещании под руководством вице-премьера республики Магомеда Евлоева, обсуждались меры противодействия распространению в интернете запрещенной информации, состояние работы информационно-пропагандистского характера и другие актуальные вопросы.

Мизиев сообщил, что министерством совместно с профильными структурами проводится работа, в том числе по противодействию идеологии терроризма, добавив, что республиканские общенациональные газеты «Сердало» и «Ингушетия» на постоянной основе публикуют материалы по данной тематике. Также на региональных телеканалах и радиостанциях транслируются специализированные рубрики и программы: «Коран», «Голос разума», «Главное» и другие, где обсуждаются вопросы профилактики терроризма и пропаганды социально значимых ценностей, а также фильмы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма и экстремизма. Также завершена работа над информационно-пропагандистским фильмом «Экстремизм — угроза человечеству».

Заместитель начальника отдела центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ахмед Медов рассказал, что одним из главных направлений ведомства в реализуемом комплексе оперативно-профилактических мероприятий является информационное противоборство в сети Интернет.

Как показывает мониторинг, для вовлечения в преступную деятельность новых участников идеологи широко используют такие социальные сети, как Instagram, Telegram, WhatsApp и Facebook. В этом году выявлено 2 факта распространения в интернете экстремистских материалов, по которым возбуждены уголовные дела, и 48 административных правонарушений, среди которых публичное демонстрирование экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

Выявлены 792 публикации с признаками экстремизма, 697 из них уже заблокированы и приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности, остальные — в проработке.

Участниками также было предложено размещать информационно-пропагандистские материалы в местах массового скопления людей, торговых объектах, госучреждениях, информирует пресс-служба Главы и правительства региона. 

Напомним, в так называемых колумбайн-сообществах состоят учащиеся и студенты, которые пропагандируют массовые расстрелы. Колумбайн — это название школы в США, в которой в 1999 году произошло  громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Этот случай получил широкий общественный резонанс, а у подростков, устроивших тогда стрельбу в школе, появились последователи, которые стали повторять такие страшные поступки.

Комментарии 1

Алисхан 14 октября, 2021 - 10:10
" и некоторых из вас Мы сделали обезьянами*. В Ингушетии необходимо политологам разъяснять выводы из опытов 1970 годов ,под названием " Мышиный Рай". Очень поучительный инструмент для самоидентификации для учащихся,студентов да и остальных тоже. А можно просто Собачье сердце читать по всем каналам местной информации. Но! Лучше Мышиный Рай! Это научное откровение.

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