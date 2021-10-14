В Ингушетии выявлены случаи поддержки в социальных сетях движения «Колумбайн»

«К сожалению, в нашей республике зафиксировано уже порядка трех случаев поддержки этого сообщества в сети. То есть то, что было чуждо вчера, сегодня коснулось и нас», — отметил он.

На совещании под руководством вице-премьера республики Магомеда Евлоева, обсуждались меры противодействия распространению в интернете запрещенной информации, состояние работы информационно-пропагандистского характера и другие актуальные вопросы.

Мизиев сообщил, что министерством совместно с профильными структурами проводится работа, в том числе по противодействию идеологии терроризма, добавив, что республиканские общенациональные газеты «Сердало» и «Ингушетия» на постоянной основе публикуют материалы по данной тематике. Также на региональных телеканалах и радиостанциях транслируются специализированные рубрики и программы: «Коран», «Голос разума», «Главное» и другие, где обсуждаются вопросы профилактики терроризма и пропаганды социально значимых ценностей, а также фильмы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма и экстремизма. Также завершена работа над информационно-пропагандистским фильмом «Экстремизм — угроза человечеству».

Заместитель начальника отдела центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ахмед Медов рассказал, что одним из главных направлений ведомства в реализуемом комплексе оперативно-профилактических мероприятий является информационное противоборство в сети Интернет.

Как показывает мониторинг, для вовлечения в преступную деятельность новых участников идеологи широко используют такие социальные сети, как Instagram, Telegram, WhatsApp и Facebook. В этом году выявлено 2 факта распространения в интернете экстремистских материалов, по которым возбуждены уголовные дела, и 48 административных правонарушений, среди которых публичное демонстрирование экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов.

Выявлены 792 публикации с признаками экстремизма, 697 из них уже заблокированы и приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности, остальные — в проработке.

Участниками также было предложено размещать информационно-пропагандистские материалы в местах массового скопления людей, торговых объектах, госучреждениях, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, в так называемых колумбайн-сообществах состоят учащиеся и студенты, которые пропагандируют массовые расстрелы. Колумбайн — это название школы в США, в которой в 1999 году произошло громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Этот случай получил широкий общественный резонанс, а у подростков, устроивших тогда стрельбу в школе, появились последователи, которые стали повторять такие страшные поступки.