В Ингушетии выйдет иллюстрированное издание о мероприятиях РДНТ

В этом издании также найдут свое отражение все крупные мероприятия и проекты, которые удалось реализовать в РДНТ в рамках нынешнего Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Следует отметить, что ярких и запоминающихся мероприятий в 2022 году Домом народного творчества Ингушетии было проведено немало, так что издание обещает быть насыщенным, интересным и достаточно объемным.