В Ингушетии выйдет иллюстрированное издание о мероприятиях РДНТ
Республиканский дом народного творчества Ингушетии планирует к концу года выпуск специального иллюстрированного издания, которое отразит все направления деятельности учреждения, связанные с выявлением, изучением, развитием, сохранением и популяризацией традиционной народной культуры. Об этом газете «Ингушетия» сообщил директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.
В этом издании также найдут свое отражение все крупные мероприятия и проекты, которые удалось реализовать в РДНТ в рамках нынешнего Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Следует отметить, что ярких и запоминающихся мероприятий в 2022 году Домом народного творчества Ингушетии было проведено немало, так что издание обещает быть насыщенным, интересным и достаточно объемным.