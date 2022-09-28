В Ингушетии взыскали уголовный штраф за дачу взятки должностному лицу

По информации УФССП России по Ингушетии, суд признал 43-летнего жителя Малгобекского района виновным в совершении дачи взятки должностному лицу и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа, как основного вида наказания, поступил в Малгобекское районное отделение судебных приставовуУправления ФССП России по республике.

Судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил осужденного о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупредил, что в случае уклонения от уплаты штрафа в установленный срок, пристав обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, вплоть до реального лишения свободы.

Кроме того, чтобы побудить должника к исполнению требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановления об ограничении права на выезд за пределы России.

Благодаря принятым мерам уголовный штраф был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.