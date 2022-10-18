В Ингушетии юнармейскому отряду «Орлята» присвоено имя Героя России Адама Хамхоева

На мероприятие были приглашены: родные и близкие Героя, представители органов государственной власти, местного самоуправления, воинских частей гарнизона. Передал сертификат о присуждении почетного наименования «орлятам» руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Отряд будет носить имя храброго российского офицера, воина, показавшего на поле боя редкое самообладание и стойкость. Он был представлен посмертно к высокой награде Президентом России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе специальной военной операции.

Калиматов отметил, что таких героев, отдавших свои жизни в ходе спецоперации в регионе немало. Другие защитники Родины получили ранения, и все они достойны самых высоких почестей.

«Хочу выразить огромную благодарность родителям Адама Хамхоева и всем родителям погибших ребят за воспитание достойных сыновей Ингушетии и России. Мы всегда будем ими гордиться», — подчеркнул руководитель субъекта.

Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища погиб на Украине в ходе специальной военной операции в мае текущего года. Хамхоев был тяжело ранен при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.