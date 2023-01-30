В Ингушетии юные инспекторы напомнили водителям о ценности детской жизни

«Акция направлена на привлечение внимания к обеспечению безопасности детей при перевозке, ведь зачастую родители-водители не используют удерживающие устройства. Их халатность, не только по отношению к себе, но и детям, приводит к трагедиям на дорогах», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили беседы об ответственности родителей, а юные инспекторы вручали водителям памятки с напоминаниями о том, что безопасность маленьких пассажиров зависит от взрослых.

Участники акции уверены, что подобные мероприятия заставят родителей задуматься о ценности детской жизни.