Безопасность

В Ингушетии юные инспекторы напомнили водителям о ценности детской жизни

0

Юные инспекторы движения пятой школы города Назрани вместе с сотрудниками управления ГИБДД по республике провели профилактическую акцию «Ребенок — главный пассажир», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

«Акция направлена на привлечение внимания к обеспечению безопасности детей при перевозке, ведь зачастую родители-водители не используют удерживающие устройства. Их халатность, не только по отношению к себе, но и детям, приводит к трагедиям на дорогах», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции проводили беседы об ответственности родителей, а юные инспекторы вручали водителям памятки с напоминаниями о том, что безопасность маленьких пассажиров зависит от взрослых.

Участники акции уверены, что подобные мероприятия заставят родителей задуматься о ценности детской жизни.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На капремонт школ в Ингушетии из федерального бюджета выделят 1,1 млрд рублей
Молодежи Ингушетии рассказали о старинном народном обычае совместного труда «белхи»
В России поддержат народные и фольклорные коллективы на государственном уровне
Более 900 фактов незаконной уличной торговли выявлено в Ингушетии в 2022 году
Ввод жилья в Ингушетии увеличился более чем на 20%
В Сунже Ингушетии начаты работы по асфальтированию улиц Крупской и Харланова
Ведущие тревел-шоу «Поехали!» расскажут о турмаршрутах Ингушетии
В Ингушетии состоится фестиваль искусств «Мастерская»
Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций
Президентская академия реализует программы по профессиональной переподготовке
В районе новостроек Назрани Ингушетии не оформлено более 60% частных домов

Главное

Яндекс.Метрика

 