В Ингушетии за 2021 год собрали всего 0,02% от всех налогов страны

Всего же по России собрали 28,5 трлн налогов и сборов. Лидеры по этому показателю — Москва, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

По данным Федеральной налоговой службы, основную часть налоговых поступлений в стране обеспечивают всего пять регионов — Москва (16,8%, или 4,78 трлн рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%, или 4,1 трлн рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%, или 1,91 трлн рублей), Санкт-Петербург (5%, или 1,42 трлн рублей) и Московская область (4,8%, или 1,36 трлн рублей).