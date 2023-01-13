В Ингушетии за 2022 год выпустили свыше 2 млн литров минеральной воды

Из регионов Северного Кавказа по стране второе место заняла Карачаево-Черкесия (402,1 млн литров). Далее, 7-е место и 9-е места заняли Дагестан (63,5 млн литров) и Северная Осетия (54,8 млн литров). На 13-м месте расположилась Кабардино-Балкария (35,7 млн литров) и на 59-м — Чечня (2,1 млн литра).

Первое место в России занял Ставропольский край, выпустив 425,6 млн литров минеральной воды.

Отметим, что один из самых популярных как в Ингушетии, так и России в целом завод минеральных вод «Ачалуки» начал свое производство еще в 1929 году. На данный момент бренд выставляется в торговых сетях Москвы, Воронежа, Тулы, Курска, Саратова, Самары и других городов России.