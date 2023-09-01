В Ингушетии за 25 лет не зафиксировано ни одного случая заражения сибирской язвой
Ингушские ветеринары вакцинировали более 535 тыс. голов животных от различных болезней, за шесть месяцев нынешнего года, сообщил руководитель ветеринарного управления республики Бислан Дзугаев на совещании у Главы региона Махмуд-Али Калиматова.
«Против сибирской язвы вакцинировано 32 909 голов крупного рогатого скота, от сибирской язвы 31 870 особей мелкого рогатого скота, 1 690 лошадей, против ящура 65 127 КРС, 145 005 МРС, от нодулярного дерматита 19 410 КРС, против оспы привиты 57 294 овец и коз, лептоспироза 4 тыс. КРС, от эмкара — 12 839 головообработок, болезни Ньюкасла — 136 944, от бешенства всех видов животных — 28 224 головообработок», — заявил главный ветеринарный врач республики.
По его информации, вакцины доставляются в Ингушетию из департамента ветеринарии Минсельхоза России за счёт средств федерального бюджета.
Докладчик добавил, что случаев заражения животных сибирской язвой в регионе за 25 лет не зафиксировано.
Как отметил Глава Ингушетии, недавно власти приняли решение увеличить зарплату ветеринарам. Предполагается постепенно улучшать материально-техническую базу службы, создавать комфортные условия труда.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в будущем году в Сунженском и Назрановском районах по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий » откроют ветлечебницы.