В Ингушетии за 5 лет заменят 300 км ветхих водопроводных сетей

По словам Сластенина, в программу включены 6 мероприятий: реконструкция разводящих сетей Сунженского и Малгобекского районов, города Карабулака и села Нестеровское, артезианских скважин сельского поселения Галашки, а также строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах города Малгобека.

«В результате проведения данной работы свыше 70 тыс. человек получат качественное и бесперебойное водоснабжение. Также более 300 км водопроводных сетей будут заменены, что в свою очередь повлияет на снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 7,7%», — цитирует премьера пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Было отмечено, что по объекту «Строительство водозабора на реке Асса мощностью 100 тыс. м3/сутки» закончена разработка ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы, а проект строительство очистных сооружений в городе Сунжа включен в государственную программу России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», в настоящий момент идет его реализация

Отмечается, что Хуснуллин поблагодарил регионы за хорошие показатели ввода жилья и сказал, что правительство готовит рейтинг субъектов по данным жилищного строительства за трехлетний период. Он призвал регионы и дальше не снижать показатели и создавать условия для успешного строительства: обеспечивать прирост градостроительного потенциала и наращивать выдачу новых разрешений на строительство.