В Ингушетии за 8 месяцев поголовье овец и коз увеличилось на 4,5%

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье КРС на 1,8% (70 246 голов), поголовье птицы увеличилось на 0,4% (358 215), поголовье овец и коз насчитывается 301 355, увеличение составляет 4,5 %.

В январе-августе 2022 года производство молока по расчетам составило — 93108,220 тонны, что на 11,7% больше предыдущего периода минувшего года, производство яиц увеличилось на 13,6% (18780 тыс. штук), производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 5833,728 тонн. По сравнению с аналогичной датой 2021 года, больше на 7,9%.