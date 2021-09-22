В Ингушетии за 8 месяцев проведено 15 рейдовых проверок на 36 объектах розничной торговли

Об этом было сообщено на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с участием главы правительства региона Владимир Сластенина и представителей профильных и контрольно-надзорных органов.

Отмечалось, что специалистами в республике проводился мониторинг в отношении объектов оптовой и розничной торговли, рынков, ярмарок выходного дня, а также в отношении 9 из 12 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по ввозу, производству и реализации меховых изделий. В ходе проверки выявлен ряд нарушений, связанных с отсутствием маркировки.

В рамках надзора за маркировкой табачной продукции управлением Роспотребнадзора проведено 18 рейдовых мероприятий с охватом 42 объектов торговли, здесь также выявлены нарушения с отсутствием маркировки и арестованы товары до решения суда.

Кроме того, проводится профилактическая работа на объектах по реализации обувных товаров, владельцы торговых точек предупреждаются о новых правилах реализации продукции, а также проводится работа по вручению предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, в регионе работа в сфере незаконного оборота промышленной продукции проводится регулярно и с участием правоохранительных, контрольно-надзорных и иных ведомств, как федеральных, так и региональных.