В Ингушетии за 9 месяцев 14 новых школ и детских садов подключено к электросетям

Энергетики выдали 3,6 МВт 11 школам на 7,4 тысячи мест в городе Назрани, сельских поселениях Нестеровское, Яндаре, Али-Юрт, Троицкое, Сурхахи, Барсуки, Инарки, Экажево, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, статус «в сети» получили детские сады на 630 мест — специалисты обеспечили три новых объекта 462 кВт мощности. Образовательные учреждения расположены в столице региона — городе Магасе, сельских поселениях Троицкое и Инарки.

«Просвещение — важнейшее условие поступательного развития национальной экономики. И его роль в современном мире постоянно растет. Следовательно, технологическое присоединение образовательных учреждений мы относим к приоритетным социальным функциям энергокомпании. И не только в части оперативной выдачи необходимой мощности новым объектам. В сегодняшней цифровой реальности и система образования должна непрерывно модернизироваться. И тут надежное электроснабжение — основа качественного процесса», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.