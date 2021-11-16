В Ингушетии за 9 месяцев зафиксирован только один факт получения взятки

Отмечается, что Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-15 регионов по числу зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК России (получение взятки) за январь-сентябрь 2021 года.

Ставрополье заняло седьмое место (за 9 месяцев выявлено 130 случаев), Дагестан на 15-м месте (73 случая).

На 42-м месте в списке находится Кабардино-Балкария. За указанный период в республике зарегистрировали 25 фактов получения взятки. У Чечни 46-е место и показатель 23 случая.

Северная Осетия расположилась на 50-й строчке (20 случаев). В Карачаево-Черкесии зафиксировали 3 случая получения взятки (79-е место).

Первое место в рейтинге заняла Москва. В столице за 9 месяцев этого года зафиксировали 292 случая получения взятки. Второе место у Краснодарского края (236), замыкает тройку Татарстан (165).