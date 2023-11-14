В Ингушетии за год число самозанятых увеличилось почти в два раза
В Ингушетии более 15,4 тыс. самозанятых, в их числе — 150 подростков от 14 до 17 лет. За январь-сентябрь текущего года показатель увеличился почти в два раза, когда в прошлом году их число составляло 7,5 тыс. человек.
Об этом на заседании правительства сообщила руководитель регионального министерства экономического развития Эсет Тумгоева.
«Столь значительный прирост подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам в виде снижения налоговой нагрузки. Это благоприятно сказалось и на работе, направленной на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, так и на уровне безработицы в регионе, которая снизилась на 1,1 % в сравнении с прошлым годом», — отметил Владимир Сластенин.
В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что с 1 января 2023 года в регионе снижена налоговая ставка с 6 до 2% для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.
По данным Минэкономики республики, это привело к увеличению числа субъектов МСП в текущем году на 1,6% (5 751). Количество работников субъектов малого и среднего бизнеса составило 7 827 человек. Увеличение на 2,6 % в сравнении с прошлым годом.