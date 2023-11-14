В Ингушетии за год число самозанятых увеличилось почти в два раза

Об этом на заседании правительства сообщила руководитель регионального министерства экономического развития Эсет Тумгоева.

«Столь значительный прирост подтверждает экономическую целесообразность оказания государственной поддержки самозанятым гражданам в виде снижения налоговой нагрузки. Это благоприятно сказалось и на работе, направленной на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, так и на уровне безработицы в регионе, которая снизилась на 1,1 % в сравнении с прошлым годом», — отметил Владимир Сластенин.

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что с 1 января 2023 года в регионе снижена налоговая ставка с 6 до 2% для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.

По данным Минэкономики республики, это привело к увеличению числа субъектов МСП в текущем году на 1,6% (5 751). Количество работников субъектов малого и среднего бизнеса составило 7 827 человек. Увеличение на 2,6 % в сравнении с прошлым годом.