Кредит

В Ингушетии за год до 9,6 млрд рублей увеличился портфель розничных кредитов

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В Ингушетии объем выданных банками кредитов жителям республики на начало октября 2021 года составил около 5,8 млрд рублей, что на 43,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба отделения республиканского отделения Банка России.

Розничный кредитный портфель увеличился до 9,6 млрд рублей, а его годовой прирост составил 21,7%, что практически идентично динамике по России и СКФО — 22% и 23,3% соответственно.

Основная доля в структуре совокупного портфеля населения республики приходится на потребительское кредитование — 75,6%, на долю ипотечных кредитов — 24,4%. При этом в сегменте потребительских кредитов рост портфеля за 9 месяцев текущего года составил 16,6% до 7,3 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов на 1 октября 2021 года в годовом выражении вырос на 40,3% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 2,3 млрд рублей.

«Развитие инфраструктуры финансовых организаций, а также расширение возможностей получения кредитных средств для населения, в том числе дистанционно через мобильные приложения наряду с действием программы льготной ипотеки способствуют сохранению темпов кредитования населения в регионе на высоком уровне. При этом эффекты от изменений ключевой ставки в этом году еще не успели в полной мере повлиять на денежно-кредитные условия и поведение потребителей, что связано с временным отставанием между принятием решения Банком России и откликом потребительского спроса», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Единовременные социальные выплаты правительства России, предусмотренные отдельным категориям граждан, а также увеличение количества выдачи банковских карт обусловили рост общего объема средств на счетах населения до 6,6 млрд рублей, что на 16,8% больше показателя прошлого года.

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