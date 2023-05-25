Строительство

В Ингушетии за год на 23 объекта сократилось количество долгостроев

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В Ингушетии сократилось количество объектов незавершенного строительства. В прошлом году их было 212 на сумму более 26 млрд рублей, сегодня в реестре госимущества республики значится 189 объектов на сумму свыше 19 млрд руб.

Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера региона Тимура Фаттахова.

По информации пресс-службы Главы и правительства республики, ведется работа по определению балансодержателя и регистрация права собственности 27 объектов. В настоящее время в Ингушетии идет строительство 61 объекта на сумму более 8 млрд рублей.

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