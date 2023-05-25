В Ингушетии за год на 23 объекта сократилось количество долгостроев

Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера региона Тимура Фаттахова.

По информации пресс-службы Главы и правительства республики, ведется работа по определению балансодержателя и регистрация права собственности 27 объектов. В настоящее время в Ингушетии идет строительство 61 объекта на сумму более 8 млрд рублей.