В Ингушетии за год на 23 объекта сократилось количество долгостроев
В Ингушетии сократилось количество объектов незавершенного строительства. В прошлом году их было 212 на сумму более 26 млрд рублей, сегодня в реестре госимущества республики значится 189 объектов на сумму свыше 19 млрд руб.
Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера региона Тимура Фаттахова.
По информации пресс-службы Главы и правительства республики, ведется работа по определению балансодержателя и регистрация права собственности 27 объектов. В настоящее время в Ингушетии идет строительство 61 объекта на сумму более 8 млрд рублей.