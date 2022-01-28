АПК

В Ингушетии за год почти на 6% увеличилось поголовье КРС

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В республике в 2021 году на 5,9% увеличилось поголовье крупного рогатого скота. На январь 2022 год в регионе количество КРС составляет 73,5 тысяч голов, сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона.

«В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9% и, согласно расчетам, составило 73 555 голов», — сказал собеседник.

По его словам, увеличилось и поголовье птиц, овец и коз.

«Поголовье птицы увеличилось на 1,6% и составило 354 274 головы, поголовье овец и коз — 308 562 головы, увеличение составляет 5,3%», — добавили в Минсельхозе.

Ранее газете «Ингушетия» сообщала, что в 2015 году власти Ингушетии завезли 800 голов племенных коров из Поволжья для нового молочно-мясного комплекса, построенного в Малгобекском районе. Коров голштино-фризской породы завезли из Удмуртии, Татарстана и Башкирии.

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