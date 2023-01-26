В Ингушетии за год поголовье овец и коз увеличилось на 10%

По состоянию на 1 января этого года поголовье КРС увеличилось на 1,9% (74 938 голов), птицы на 0,2% (354 874), а поголовье овец и коз насчитывает 340 045 голов — увеличение за год составляет 10,2%.

Производство молока по расчетам составило 140 998,3 тонны (на 9,2% больше предыдущего периода 2021 года), производство яиц увеличилось на 12,7% и составило 28 330 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 9308,773 тонны (по сравнению с аналогичной датой 2021 года больше на 6,6%).