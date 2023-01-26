Статистика

В Ингушетии за год поголовье овец и коз увеличилось на 10%

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В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства в январе-декабре прошлого года составил 17 237,6 млн рублей, или 105,4% в сопоставимой оценке к уровню 2021 года, сообщает Северо-Кавказстат.

По состоянию на 1 января этого года поголовье КРС увеличилось на 1,9% (74 938 голов), птицы на 0,2% (354 874), а поголовье овец и коз насчитывает 340 045 голов — увеличение за год составляет 10,2%.

Производство молока по расчетам составило 140 998,3 тонны (на 9,2% больше предыдущего периода 2021 года), производство яиц увеличилось на 12,7% и составило 28 330 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 9308,773 тонны (по сравнению с аналогичной датой 2021 года больше на 6,6%).

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