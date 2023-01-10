В Ингушетии за год родилось почти 8 тыс. малышей

«В 2022 году составлено 7963 записи актов о рождении. Мальчиков на 255 больше, чем девочек: 4109 против 3854. В 74 семьях родились двойни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году органами ЗАГС зарегистрировано более 1,8 тыс. записей актов о смерти, что на 440 меньше, чем за 2021 год.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии самыми популярными именами остаются Мухаммад, Абдуллах, Умар, Ахмед и Ибрагим. Девочкам чаще всего дают имена Хадиджа (Хадижа), Амина и Ясмина.