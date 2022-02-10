В Ингушетии за год вторичное жилье подорожало на 33,5%

Рекордный рост цен на жилье в России за 2021 год статистики зарегистрировали в Адыгее. Здесь индекс цен на новостройки вырос на 85,5%, на вторичное жилье — на 76%.

Для сравнения, в Москве цены за 2021 год на первичном рынке подпрыгнули на 26,7%, на вторичное на 20%. Самое несущественное изменение цен в сторону увеличения на новостройки зарегистрировано в Северной Осетии — 1,6%.

В целом по России рост цен на первичном рынке с четвертого квартала 2020 года по четвертый квартал 2021 года составил 26%, на вторичном — 17,2%.