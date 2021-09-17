В Ингушетии за ходом голосования будут следить около 1,5 тыс. наблюдателей

«За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 274 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 1215 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями», — говорится в релизе.

Кроме общественных наблюдателей и наблюдателей, назначенных избирательными объединениями, на избирательных участках будут присутствовать журналисты — порядка 28 представителей СМИ получили аккредитацию для освещения хода голосования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в первый день голосования все 137 избирательных участков республики открылись вовремя — в 8 часов утра.