В Ингушетии за ходом голосования будут следить около 1,5 тыс. наблюдателей
В Ингушетии осуществлять контроль и общественное наблюдение при проведении выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики будут 1489 наблюдателей, сообщили в избиркоме региона.
«За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 274 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 1215 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями», — говорится в релизе.
Кроме общественных наблюдателей и наблюдателей, назначенных избирательными объединениями, на избирательных участках будут присутствовать журналисты — порядка 28 представителей СМИ получили аккредитацию для освещения хода голосования.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в первый день голосования все 137 избирательных участков республики открылись вовремя — в 8 часов утра.