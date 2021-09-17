Выборы

В Ингушетии за ходом голосования будут следить около 1,5 тыс. наблюдателей

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В Ингушетии осуществлять контроль и общественное наблюдение при проведении выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики будут 1489 наблюдателей, сообщили в избиркоме региона.

«За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 274 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 1215 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями», — говорится в релизе.

Кроме общественных наблюдателей и наблюдателей, назначенных избирательными объединениями, на избирательных участках будут присутствовать журналисты — порядка 28 представителей СМИ получили аккредитацию для освещения хода голосования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в первый день голосования все 137 избирательных участков республики открылись вовремя — в 8 часов утра.

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