В Ингушетии за кражи задержана женщина

Правоохранители в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Сунжа установили и доставили в отдел гражданку, которая призналась в краже в ноябре текущего года кошелька с 12 тыс. руб.

Выяснилось, что задержанная одним этим кошельком не ограничилась: у жительницы Назрани похитила 19 тыс. рублей, а сельского поселения Плиево уже 25 тысяч, банковскую карту и документы.

Женщина дала признательные показания по данным фактам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России, она в порядке статей 91-92 УПК водворена в ИВС.