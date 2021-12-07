В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 82 человек

За прошедшие сутки умер один пациент (всего — 436 человек), выздоровел — 24 891.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 94.

341 человек госпитализирован,161 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 40 пациентов находятся в реанимации, из них 18 — на ИВЛ.

1065 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.