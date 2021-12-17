В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 82 человек

0

Два пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии за минувшие сутки, всего 452 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 17 декабря по лабораторным исследованиям зафиксировано 27 567 случаев заболевания Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело 25 607 человек (+71 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 2 036, что на 25 пациентов меньше показателей 16 декабря.

Снято наблюдение с 35 540 жителей региона. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новость об открытии в Ингушетии завода по переработке мяса индейки оценил журнал «Инвест-Форсайт»
В Ингушетии задержали троих следователей по подозрению в связях с ОПГ — источник
На территории 110 га в городе Малгобеке Ингушетии произошел обвал целого массива и дорожного полотна
В Карабулаке Ингушетии подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств
В Сунженском районе Ингушетии провели акцию, направленную на пропаганду здорового образа жизни
В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие антитеррористического характера со школьниками
Упрдор «Кавказ» подготовил федеральные дороги Ингушетии к предстоящей зиме
Минпромторг выделил Ингушетии средства на установку в регионе трех кислородных станций для больниц
Следователи провели очередное занятие с учащимися Горского кадетского корпуса Ингушетии
Профессиональный медиатор Абу Бакр Мальсагов стал лауреатом премии «Мастер разрешения долговых споров»
До 15 тонн урожая планирует получить единственный в Ингушетии черешневый сад в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 