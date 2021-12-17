В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 82 человек

На 17 декабря по лабораторным исследованиям зафиксировано 27 567 случаев заболевания Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело 25 607 человек (+71 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 2 036, что на 25 пациентов меньше показателей 16 декабря.

Снято наблюдение с 35 540 жителей региона. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.