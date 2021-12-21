В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 84 человек

По состоянию на 21 декабря в регионе проведено 579 239 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 886 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+84 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период выздоровело 25 967 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 96 человек.

319 человек госпитализировано, 140 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 17 человек — на ИВЛ.

1143 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.