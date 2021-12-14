В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 85 человек
На 14 декабря в Ингушетии проведено 569 617 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 316 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 446 человек, выздоровело — 25 417 (+61 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 96.
322 человека госпитализировано,155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
1131 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.