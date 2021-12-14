Коронавирус

В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 85 человек

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На 14 декабря в Ингушетии проведено 569 617 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 27 316 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 446 человек, выздоровело — 25 417 (+61 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 96.

322 человека госпитализировано,155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

1131 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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