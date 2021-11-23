Коронавирус

В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 86 человек

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На 23 ноября в Ингушетии проведено 536 955 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 564 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+86 за сутки).

За весь период умерло 411 человек. Выздоровело — 23 711 (+68 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.

313 человек госпитализировано,175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов находятся в реанимации, из них 22 — на ИВЛ,

1129 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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