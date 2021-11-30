Коронавирус

В Ингушетии за минувшие сутки умер один человек, 86 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 422 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 30 ноября лабораторно подтверждены 26 150 случаев заболевания коронавирусом (+86 за сутки).

Выздоровело — 24 256 (+69 за сутки).

Всего под медицинским наблюдением находится 1 967 человек, на 25 пациентов меньше показателей 29 ноября.

Снято наблюдение с 33 288 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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