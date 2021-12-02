Коронавирус

В Ингушетии за минувшие сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 426 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 2 декабря в республике проведено 550 917 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 26 320 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело — 24 436 человек (+87 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 90.

345 человек госпитализировано,188 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов находятся в реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1113 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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