В Ингушетии за минувшие сутки умер один человек с Covid-19

На 2 декабря в республике проведено 550 917 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 26 320 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+82 за сутки).

Выздоровело — 24 436 человек (+87 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 90.

345 человек госпитализировано,188 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов находятся в реанимации, из них 15 — на ИВЛ.

1113 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.