В Ингушетии за минувшие сутки умерли два пациента с Covid-19

На 26 ноября в республике проведено 541 617 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 819 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+88 за сутки).

Выздоровело — 23 982 человек (+83 за сутки).

328 человек госпитализировано,185 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 20 — на ИВЛ,

1093 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.