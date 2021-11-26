В Ингушетии за минувшие сутки умерли два пациента с Covid-19
В Ингушетии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, за весь период умерло 416 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 26 ноября в республике проведено 541 617 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 25 819 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+88 за сутки).
Выздоровело — 23 982 человек (+83 за сутки).
328 человек госпитализировано,185 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента находятся в реанимации, из них 20 — на ИВЛ,
1093 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.